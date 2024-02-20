Акции ВТБ остаются неинтересными для инвестиций - "Солид Брокер"

Акции ВТБ остаются неинтересными для инвестиций, в секторе есть более интересные банки, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Результаты ВТБ за 2023 год были вполне ожидаемы. Банк выполнил обещания менеджмента по чистой прибыли. Четвертый квартал был, безусловно, слабее прошлых из-за сезонного роста операционных расходов, а также снижения чистой процентной маржи. Стоимость риска пока не вызывает опасений, хотя мы ожидаем небольшие изменения в худшую сторону в первом квартале 2024 года. Пока влияние высокой ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных лимитов у ВТБ выразилось в снижении темпов кредитования и снижении чистой процентной маржи. При этом увеличилось давление на капитал. Поэтому про дивиденды пока не может быть и речи", - пишут аналитики "Солид Брокер".

По их оценке, банк остается довольно дешевым по форвардным мультипликаторам: P/E 2024 2.9x, P/Bv 2024 0.5x. Но для роста раскрытия стоимости необходимо начать выплачивать дивиденды.

"ВТБ планирует сделать обратный сплит акций 5000 к 1, что приведет к образованию неполных лотов, которые затем банк планирует выкупить, - напоминают эксперты. - В целом это позитивная новость, но не настолько, чтобы изменить рекомендацию по этой бумаге. Пока, на наш взгляд, ВТБ все еще неинтересен, а в секторе есть более интересные банки".

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