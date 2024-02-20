"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Роснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Роснефти", сообщается в материале аналитиков.

"Как и ожидалось, отчетность за IV квартал и весь 2023 год по МСФО вышла в сокращенной форме и в значительной степени повторяла ограниченные данные, раскрытые за 1П23 и 9М23. В 4К23 EBITDA эмитента совпала с нашими ожиданиями и рынка, а чистая прибыль превзошла прогнозы. Результаты в целом можно считать позитивными. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Роснефти": бумага торгуется по мультипликатору P/E на 2023 на уровне 3,8x - на 36% ниже среднеисторического значения", - указывают эксперты.

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