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20 февраля 2024 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции NVIDIA с целью $672
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции NVIDIA Corp. с целью $672 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,4%, стоп-приказ: $746, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В последние дни рынок США становится менее позитивным касательно скорого снижения ставки, что может оказать негативное влияние на бумаги с высокими мультипликаторами. Помимо этого, у эмитента 21 февраля выйдет финансовый отчет. Мы считаем, что весь позитив уже заложен в цене, а бумага локально перекуплена", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции формируют разворотные сигналы в сторону коррекции. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $746 риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме". NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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