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20 февраля 2024 года 13:31
Предпосылок для возобновления выплаты дивидендов Юнипро пока нет - инвестбанк "Синара"
Предпосылок для возобновления выплаты дивидендов компанией "Юнипро" в настоящее время не видно, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц. "Представленные 19 февраля результаты эмитента за 2П23 по МСФО оцениваем как неоднозначные. Если выручка увеличилась на 11% г/г (до 60,3 млрд руб.), а EBITDA - на 2% г/г (до 21,1 млрд руб.), то чистая прибыль упала на 72% г/г (до 6,5 млрд руб.). Результаты превысили наши оценки по статьям выручки (+17%) и EBITDA (+12%), однако чистая прибыль оказалась на 58% ниже из-за непредвиденного убытка от переоценки активов, составившего 12,1 млрд руб., - указывает эксперт в обзоре. - Впрочем, результаты деятельности нам представляются второстепенным фактором для "Юнипро" в условиях, когда эмитент прекратил выплачивать дивиденды: контрольный пакет акций принадлежит немецкой компании Uniper, но передан во временное управление Росимуществу. На данный момент не видим предпосылок для возобновления выплаты" Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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