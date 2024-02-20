Предпосылок для возобновления выплаты дивидендов Юнипро пока нет - инвестбанк "Синара"

Предпосылок для возобновления выплаты дивидендов компанией "Юнипро" в настоящее время не видно, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц.

"Представленные 19 февраля результаты эмитента за 2П23 по МСФО оцениваем как неоднозначные. Если выручка увеличилась на 11% г/г (до 60,3 млрд руб.), а EBITDA - на 2% г/г (до 21,1 млрд руб.), то чистая прибыль упала на 72% г/г (до 6,5 млрд руб.). Результаты превысили наши оценки по статьям выручки (+17%) и EBITDA (+12%), однако чистая прибыль оказалась на 58% ниже из-за непредвиденного убытка от переоценки активов, составившего 12,1 млрд руб., - указывает эксперт в обзоре. - Впрочем, результаты деятельности нам представляются второстепенным фактором для "Юнипро" в условиях, когда эмитент прекратил выплачивать дивиденды: контрольный пакет акций принадлежит немецкой компании Uniper, но передан во временное управление Росимуществу. На данный момент не видим предпосылок для возобновления выплаты"

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