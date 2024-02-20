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20 февраля 2024 года 13:10
"Финам" снизил рекомендацию для акций Biogen до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью $234,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,1% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции биотехнологической компании вышли из числа фаворитов у инвесторов в свете не слишком удачной отчетности за четвертый квартал 2023 года, при этом запуск новых препаратов идет медленнее, чем ожидалось, и в среднесрочной перспективе драйверов для опережения рынка и сектора у компании нет. При этом в 2025 году операционная картина может улучшиться по мере продвижения препарата Leqembi в США и странах Азии", - указывает эксперт. Biogen Inc. - одна ведущих биотехнологических компаний, основана в 1978 году и базируется в американском штате Массачусетс. Эмитент специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях и за 45-летнюю историю деятельности завоевал репутацию пионера исследований в области человеческого мозга, в том числе в направлении рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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