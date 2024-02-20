"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ВТБ

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций ВТБ, в банковском секторе предпочтение стоит отдать бумагам Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 296 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Комарова.

Один из крупнейших российских банков выпустил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год, констатирует эксперт. Менеджмент сообщил о рекордном показателе чистой прибыли за год, однако результаты за последний квартал оказались слабыми. Также первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах провести обратный сплит акций в пропорции 5000:1. Вопрос об укрупнении номинала акций с нынешних 0,01 руб. до 50 руб. планируется обсудить на годовом собрании акционеров в июне.

"Несмотря на рекордную прибыль ВТБ не планирует платить дивиденды из прибыли за 2023, согласно заявлению топ-менеджмента. Рекомендация совету директоров будет "не распределять прибыль", по словам Дмитрия Пьянова. Раньше менеджмент допускал возможность выплат только в 2026 году, - пишет Комаров. - Стоит обратить внимание на динамику прибыли к концу года, которая стала слабеть. Влияние на это оказали высокие процентные ставки, рост отчислений в резервы, высокая инфляция затрат на персонал и административные расходы. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ВТБ. В банковском секторе отдаем предпочтение бумагам Сбербанка с целевой ценой 296 рублей за штуку".

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