SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Юнипро

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро", сообщается в материале старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Несмотря на неоднозначность результатов за 2П23, эмитент остается одной из самых дешевых российских генерирующих компаний. По коэффициенту EV/EBITDA 2024о ее акции торгуются на уровне 1,1 (против в среднем 2,5 для тепловой генерации в РФ и среднего значения для компании за 2019-2023 годы, равного 4,3), а по P/E 2024о - на уровне 3,6 (против 6,7 и 7,3 соответственно), - пишут эксперты в обзоре. - Напомним, что недавно власти Германии начали рассматривать вопрос о национализации активов "Роснефти" (доли в немецких НПЗ). В результате повышается вероятность, что в качестве ответной меры Россия может национализировать пакет в размере 83,7% акций "Юнипро", который формально принадлежит германской Uniper, хотя он уже был передан в управление Росимуществу. Изменение структуры собственности может способствовать возобновлению дивидендных выплат".

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