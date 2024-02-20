Акции American Express полностью исчерпали потенциал роста - "Финам"

Акции American Express Co. полностью исчерпали потенциал роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Финам" Игорь Додонов.

"Акции компании, с нашей точки зрения, полностью исчерпали потенциал роста, взгляд на них нейтральный, - пишет эксперт. - Наша целевая цена для акций American Express на горизонте 12 месяцев составляет $201,1, что предполагает потенциал снижения от текущего ценового уровня на 5,4% и рейтинг "держать". Долгосрочные же перспективы роста American Express связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и мы рассчитываем на увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании".

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире.

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