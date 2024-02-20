Пара доллар/рубль, скорее всего, останется на уровне 92-93 руб./$1 во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется на уровне 92-93 руб./$1 во вторник в отсутствие значимых санкционных новостей, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Возобновление торгов юанем после завершения длинных праздников в Китае не привело к резкому росту волатильности на валютном рынке. Курс USD/RUB в данное время находится у 92,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В отсутствии значимых санкционных новостей курс пока может остаться вблизи 92-93 руб./$1", - пишут эксперты банка.

"Цены на нефть в понедельник незначительно выросли - на фоне выходного дня в США значимых драйверов для рынка нефти в понедельник не было, подчеркивают в банке. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $83,5/барр. Дальнейшее стимулирование экономики КНР, по мнению аналитиков, ограничивает риски значительного ослабления спроса на нефть, но снижение ставки LPR 5Y окажет поддержку, скорее, сектору недвижимости. На этом фоне котировки нефти пока, вероятно, существенно не превысят отметку в $84/барр.

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