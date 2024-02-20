Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Башнефти на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Башнефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 2400 руб. за привилегированную акцию на конец 2024 года, сообщается в обзоре банка.

"Башнефть" представила результаты за 4К23 и 2023 года по МСФО. Как и в случае с "Роснефтью", в последнем квартале предыдущего года операционные расходы значительно выросли против 3К23, что отразилось на рентабельности по EBITDA и чистой прибыли, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Благодаря улучшению сырьевой конъюнктуры EBITDA и чистая прибыль акционерам в 2П23 увеличились соответственно на 36% п/п до 140 млрд руб. и на 31% до 101 млрд руб. Поскольку "Башнефть" обычно направляет на дивиденды 25% чистой прибыли, выплаты за 2023 год должны составить 250 руб. на акцию (дивдоходность по "префам" - 11,4%)".

Эксперты отмечают, что рынок негативно отреагировал на известия о снижении чистой прибыли за 4К23. Вклад 3К23 в годовые дивиденды составил 105 руб./акцию, и некоторые участники рынка ожидали многого и от 4К24, а дивиденды на акцию за 2023 год прогнозировали в размере около 300 руб.

"Мы были более консервативны в своих прогнозах на 4К23, а дивиденды за предыдущий год оценивали в 266 руб./акцию, считая, что финансовые результаты за 3К23 преподнесли сюрприз со знаком плюс. - указывают Бахтин и Мордовцев. - Тем не менее следует отметить, что привилегированные акции "Башнефти выросли в цене с начала года на 19%. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по бумагам компании".

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