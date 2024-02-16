Вероятен возврат пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Вероятен возврат пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль на завершающейся неделе ослабел в условиях невысокой активности экспортеров и отсутствия продаж со стороны Банка России, вызванных "длинными" выходными в КНР, - отмечается в комментарии экспертов. - В результате спрос сместился в токсичные валюты. Судя по внутридневной структуре торгов, спрос остается достаточно устойчивым и, как минимум отчасти, может быть связан со сделками по покупке активов у нерезидентов. На следующей неделе ждем смены тенденции в рубле, по-прежнему надеемся на уход курса доллара в наш целевой диапазон 85-90 руб./$1. Полагаем, что способствовать этому будут возобновление продаж со стороны Банка России и увеличение поступлений валютной выручки от экспортеров в условиях приближения налоговых выплат 28 февраля".

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