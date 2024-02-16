.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цены на нефть останутся в диапазоне $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 февраля 2024 года 17:50
Цены на нефть останутся в диапазоне $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ
Цены на нефть останутся в диапазоне $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent выраженной динамики за неделю не показали, колебались в диапазоне $81-83,5/барр., - констатируют аналитики банка. - Статистика по запасам в США, вышедшая в середине недели, оказала негативное влияние. Запасы нефтепродуктов остаются на низких уровнях, и это будет играть в плюс по мере приближения сезона. Ослабление долларового индекса DXY в свете неважной статистики по США нивелировало негатив от данных Минэнерго. Отраслевые отчеты от ОПЕК и МЭА сюрпризов не принесли, оба агентства сохранили прогнозы по росту спроса на этот год. Мы считаем, что в перспективе следующей недели цены на нефть останутся в диапазоне $80-85/барр. Для выраженного движения вверх необходима активизация спроса или более сильная поддержка со стороны геополитики". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
16 февраля 2024 года 18:17
"Финам" понизил рейтинг акций Coca-Cola Co. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $63 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Квартальные результаты Coca-Cola превзошли ожидания рынка по... читать дальше
.16 февраля 2024 года 17:25
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Deere & Co. с $424 до $405 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова. "Несмотря на позитивный сюрприз по EPS в отчетном периоде, Deere разочаровал инвесторов обновленным гайденсом на 2024 финансовый... читать дальше
.16 февраля 2024 года 16:57
Индекс Мосбиржи может преодолеть уровень 3287 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на следующей укороченной неделе сохраняет настрой на развитие постепенного роста и обновление максимума прошлого года 3287 пунктов,... читать дальше
.16 февраля 2024 года 15:18
Время для покупки инструментов с фиксированной доходностью еще не пришло, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Ставка ЦБ оставлена без изменений по итогам заседания 16 февраля (16% годовых), но дан важный сигнал о том, что текущие успехи в замедлении... читать дальше
.16 февраля 2024 года 14:52
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне сильных финрезультатов компании за 4К23, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 4К23, которые вновь опередили наши оценки и прогнозы рынка, - пишет... читать дальше
.16 февраля 2024 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $164 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,87%, стоп-приказ: $134,59, говорится в комментарии инвестиционной компании. После отчетности компании рынок... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:56
Главным условием динамики ключевой ставки ЦБ РФ в сторону уменьшения должно стать устойчивое снижение инфляции, говорится в обзоре ведущего аналитика "Цифра брокер" Даниила Болотских. "Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. Регулятор при принятии решения... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 211,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 194,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общий объем торгов на... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $50 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. "Эмитент представил неплохие результаты по итогам второго квартала 2024 финансового... читать дальше
.16 февраля 2024 года 12:36
Шансы на продолжение роста котировок золота пока сохраняются, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Цена на золото вновь выше $2000 за тройскую унцию. Из фундаментальных новостей, которые могут повлиять на драгметалл в пятницу, мы рекомендуем обратить внимание на индекс цен производителей... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.