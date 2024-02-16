Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Deere до $405

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Deere & Co. с $424 до $405 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова.

"Несмотря на позитивный сюрприз по EPS в отчетном периоде, Deere разочаровал инвесторов обновленным гайденсом на 2024 финансовый год, причиной стало усиление дезинфляционных тенденций в сельхозпродукции на ключевых рынках. Снижаем целевую оценку до $405 и рекомендуем "держать" акции", - пишет эксперт.

Deere & Co. - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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