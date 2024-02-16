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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ЦБ РФ начнет смягчать ДКП не раньше 4К24 - инвестбанк "Синара"
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16 февраля 2024 года 16:13

ЦБ РФ начнет смягчать ДКП не раньше 4К24 - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) не раньше IV квартала 2024 года, говорится в комментарии инвестиционного банка "Синара"

"Совет директоров ЦБ РФ сегодня принял решение не менять ключевую ставку. ЦБ РФ не дал сигнала о направленности будущей ДКП, упомянув, что судить о снижении инфляции преждевременно. Вероятно, регулятор прокомментирует это позднее: 27 февраля он впервые опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Сегодняшнее решение согласуется с нашими ожиданиями, однако мы считаем, что инфляция по итогам года превысит 4% и достигнет уровня выше 6%. С учетом пересмотра траектории ключевой ставки полагаем, что ЦБ РФ начнет смягчать ДКП не раньше 4К24", - пишет аналитик инвестбанка Сергей Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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