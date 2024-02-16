ЦБ РФ начнет смягчать ДКП не раньше 4К24 - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) не раньше IV квартала 2024 года, говорится в комментарии инвестиционного банка "Синара"

"Совет директоров ЦБ РФ сегодня принял решение не менять ключевую ставку. ЦБ РФ не дал сигнала о направленности будущей ДКП, упомянув, что судить о снижении инфляции преждевременно. Вероятно, регулятор прокомментирует это позднее: 27 февраля он впервые опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Сегодняшнее решение согласуется с нашими ожиданиями, однако мы считаем, что инфляция по итогам года превысит 4% и достигнет уровня выше 6%. С учетом пересмотра траектории ключевой ставки полагаем, что ЦБ РФ начнет смягчать ДКП не раньше 4К24", - пишет аналитик инвестбанка Сергей Коныгин.

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