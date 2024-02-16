ЦБР на мартовском заседании, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне 16% - Совкомбанк

Банк России на следующем заседании 22 марта, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В целом риторика Банка России, на наш взгляд, несколько смягчилась по сравнению с предыдущим заседанием, отражая замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий. ЦБ сохранил фразу о продолжительном поддержании жёстких денежно-кредитных условий. В то же время ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%. Это согласуется с нашими ожиданиями по средней ключевой ставки в этом году на уровне 15,1%", - пишет эксперт.

В базовом сценарии Васильев ожидает, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабилизации курса рубля и жёстких денежно-кредитных условий, поэтому вполне вероятно, что Банк России на следующем заседании 22 марта сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.

"Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнёт устойчиво замедляться, - полагает стратег банка. - В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%".

Решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля, уверен Васильев. Эксперт ожидает, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 90-94 за доллар, 97-101 за евро и 12,4-13,0 за юань.

"В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, - считает аналитик Совкомбанка. - Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.