"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне сильных финрезультатов компании за 4К23, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Яндекс" представил свои финансовые результаты за 4К23, которые вновь опередили наши оценки и прогнозы рынка, - пишет эксперт. - Темпы роста выручки замедлились относительно предыдущих периодов, но снижение было меньше, чем мы ожидали. Сильные операционные результаты сегментов позволили частично нивелировать эффект высокой базы сравнения. Скор. EBITDA увеличилась почти в 2 раза г/г при постепенном улучшении рентабельности, что говорит об эффективной работе компании по улучшению экономики подразделений. Новой информации по реорганизации в материалах ожидаемо не было. Ближайшей важной датой является 7 марта, когда состоится общее собрание акционеров, где главной темой будет продажа активов. Наша последняя рекомендация для акций "Яндекса" - "покупать", а целевая цена находится на пересмотре".

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