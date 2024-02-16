Главное условие динамики ставки ЦБР к уменьшению - устойчивое снижение инфляции - "Цифра брокер"

Главным условием динамики ключевой ставки ЦБ РФ в сторону уменьшения должно стать устойчивое снижение инфляции, говорится в обзоре ведущего аналитика "Цифра брокер" Даниила Болотских.

"Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. Регулятор при принятии решения опирается на данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, и на прошедшем в пятницу заседании не было веских причин возвращаться к смягчению денежно-кредитной политики. Что касается политики банков, то мы не ожидаем рост ставок по кредитам и депозитам после решения о ключевой ставке, поскольку, на наш взгляд, кредитные организации уже заложили в цены решение о неизменности ставки. Судя по отсутствию какой-либо динамики в индексе государственных облигаций (RGBI), инвесторы также не ожидали изменений в уровне ключевой ставки, - пишет эксперт в материале. - Если говорить о дальнейшей динамике ключевой ставки, то мы рассматриваем три базовых сценария. В нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции".

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