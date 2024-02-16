Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $50 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Эмитент представил неплохие результаты по итогам второго квартала 2024 финансового года, но собственный "гайденс" компании оказался разочаровывающим. Ключевым инвестиционным тезисом в отношении Cisco остается ее работа по улучшению операционной эффективности и возврат средств акционерам. Компания продолжает масштабную трансформацию бизнеса, но результаты пока недотягивают до целевых. Комментарии менеджмента относительно долгосрочного потенциала Cisco в сегменте Ethernet-оборудования и стратегическое сотрудничество с NVIDIA Corp. создают благоприятные перспективы на 2025 и последующие годы, - указывает эксперт в материале. - Мы оцениваем квартальный отчет Cisco Systems умеренно негативно, но кардинально не меняем наши оценки компании. Перед ней по-прежнему стоит задача доказать свою конкурентоспособность в самых перспективных направлениях бизнеса".

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