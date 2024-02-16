Шансы на продолжение роста цены золота сохраняются - "Финам"

Шансы на продолжение роста котировок золота пока сохраняются, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Цена на золото вновь выше $2000 за тройскую унцию. Из фундаментальных новостей, которые могут повлиять на драгметалл в пятницу, мы рекомендуем обратить внимание на индекс цен производителей (инфляция предложения), который будет опубликован в 16:30 МСК. За январь ждут минимального изменения PPI - по мнению экспертов, рост должен составить 0,1%. Между тем, по нашим подсчетам, коэффициент корреляции между ценой на золото и индексом доллара за первые 1,5 месяца нового года составляет порядка минус 0,64, - пишет эксперт в обзоре. - Пробой сопротивления на уровне $2010 будет означать выход к $2020 за тройскую унцию. У нижней границы регрессионного ценового канала цена сформировала вполне надежную разворотную свечную формацию. Шансы на продолжение роста сохраняются".

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