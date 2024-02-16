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16 февраля 2024 года 12:16
Котировки акций Crocs сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
Котировки акций Crocs Inc. сохраняют потенциал роста, но в целом бумаги эмитента являются спекулятивной идеей, их динамика носит циклический характер, сообщается в материале заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Эмитент отчитался за четвертый квартал и весь 2023 год. Выручка и прибыль компании превысили общерыночные ожидания, что характерно для большинства последних лет. Рост продаж на этот раз составил достаточно скромные 1,6% г/г, что было обусловлено разнонаправленной динамикой в их структуре. Продажи продукции под брендом HEYDUDE, формирующие 23% выручки, сократились на 18,5%, а объем реализации товаров под собственным брендом увеличился на 10%, до $732 млн, что позволило компенсировать часть потерь первого направления, - отмечает эксперт. - Валовая рентабельность поднялась с 52,5% годом ранее до 55,3%, в то же время общие и административные расходы выросли на 31%. Это привело к снижению операционной прибыли на 4,8%, до $210 млн. Скорректированная прибыль на акцию сократилась с прошлогодних $2,65 и составила $2,58, однако заметно превысила консенсус аналитиков, которые придерживаются консервативных ожиданий в отношении Crocs и закладывали результат на уровне $2,34". Ващенко также указывает, что за год продажи компании составили $4 млрд, немного превысив недавний внепланово пересмотренный вверх собственный гайденс на уровне $3,95 млрд. Ориентиры менеджмента Crocs на 2024 год предполагают сокращение выручки на 1,5%. Но дальнейшего падения продаж продукции бренда HEYDUDE не предвидится, причем планируется нарастить объемы реализации продукции под собственными брендами на 4-6%. Эти прогнозы обусловили позитивную реакцию рынка на релиз, констатирует аналитик инвесткомпании. "Динамика котировок Crocs за год отстала от основных индексов и аналогов в секторе. Акции демонстрировали повышенную волатильность. За год они теряли 6%, но после удачного отчета вышли в плюс, за день прибавив сразу 12% и оказавшись в 7% от максимума года и в 63% от его минимума. Техническая картина указывает на наличие восходящего тренда. Ближайшим сопротивлением является отметка $130, - пишет Ващенко в обзоре. - Акции эмитента, на мой взгляд, сохраняют потенциал роста. Компания продолжает демонстрировать рост выручки (пусть и замедлившийся) и поддерживает рентабельность. По основным мультипликаторам эмитент торгуется заметно дешевле аналогов. В целом бумаги Crocs являются спекулятивной идеей, их динамика носит циклический характер. Для акций характерен повышенный объем коротких позиций. Количество "шортов" в них на последнюю отчетную дату составляет около 9%. Это намного больше, чем у Skechers USA Inc., но существенно меньше, чем у Birkenstock (25%), которая уже отчиталась за 2023 год и имеет крайне высокие мультипликаторы, из-за чего инвесторы считают ее сильно переоцененной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CROCS-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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