Котировки нефти могут закончить неделю на уровнях выше $82,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти могут закончить неделю а уровнях выше $82,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены перешли к заметному росту в четверг вечером, - отмечают эксперты. - Такой динамике способствовало глобальное ослабление доллара после публикации неожиданно слабой статистики в США. С другой стороны, МЭА, хоть и умеренно, но снизило прогнозы по росту спроса на нефть в 2024 году - с 1,24 млн барр./сутки до 1,22 млн барр./сутки. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $82,8/барр. В отсутствии особых сюрпризов со стороны данных по индексу цен производителей в США, котировки нефти могут закончить неделю выше $82,5/барр.".

Геополитические новости в четверг не играли на стороне рубля. В пятницу утром курс USD/RUB находится у 92,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По мнению аналитиков, итоги заседания ЦБ РФ вряд ли окажут выраженное краткосрочное влияние на динамику рубля, но в начале следующей недели волатильность на валютном рынке может усилиться в связи с возобновлением торгов в Китае.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.