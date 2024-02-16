Сильные результаты Софтлайна за 2023г по МСФО поддержат котировки его акций - Инвестбанк "Синара"

Сильные результаты "Софтлайна" за 2023г по МСФО поддержат котировки его акций, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов.

"Результаты "Софтлайна" за 2023 год по МСФО свидетельствуют о быстром росте оборота и повышении рентабельности компании, - отмечает эксперт. - Валовая прибыль в 2023 году увеличилась на 92% до 24 млрд руб., что предполагает валовую рентабельность в 25,8% (+8,4 п. п. к показателю 2022 года) и отражает наращивание продаж более рентабельных собственных решений и услуг вследствие замещения решений крупных иностранных производителей. Скорректированный показатель EBITDA достиг 4,4 млрд руб. (против 3,8 млрд руб. в нашей модели). Чистый долг до учета вложений в финансовые активы составил 8,1 млрд руб., его отношение к EBITDA за предыдущие 12 месяцев - 1,8. В 2024 году компания ожидает оборот не менее чем в 110 млрд руб. при скорректированном показателе EBITDA не менее 6 млрд руб.".

"Софтлайн" - один из бенефициаров трансформации российского рынка ИТ-решений и услуг и роста доли отечественных решений на нем, подчеркивается в комментарии. По мнению Белова, сильные результаты компании должны оказать поддержку котировкам акций.

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