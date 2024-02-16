Консервативным инвесторам стоит сохранять бумаги TCS Group в портфелях - ПСБ

TCS Group - одна из самых интересных идей органического роста на рынке, и консервативным инвесторам стоит сохранять бумаги TCS Group в портфелях, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"15 февраля расписки TCS Group торговались последний день перед редомициляцией, - напоминают эксперты банка. - Компания намерена завершить переоформление к концу 1 квартала 2024 года. После этого высока вероятность, что навес предложения (после конвертации бумаг на внешнем контуре) уведет бумаги ниже текущих уровней, как было ранее с ВК. Мы отмечаем привлекательный фундаментальный профиль о S и полагаем, что откат, если состоится, будет неглубоким и недлительным. И может выступить хорошим поводом для среднесрочных покупок: в отличие от ВК, TCS Group - одна из самых интересных идей органического роста на рынке. Кроме того, после смены юрисдикции компания вполне может возобновить выплату дивидендов: по нашим оценкам, ~5-6% от текущей цены. Мы подтверждаем наш целевой ориентир по TCS Group на уровне 4240 руб. и считаем, что консервативным инвесторам можно сохранять эти бумаги в портфеле".

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