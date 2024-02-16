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16 февраля 2024 года 10:48
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 92-93,5 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 92-93,5 руб./$1 в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в четверг превысил 92 руб., а юань - 12,7 руб. Торговая активность на валютной секции Московской биржи в парах с долларом и евро оставалась повышенной второй день подряд, - пишет эксперт. - В последний день недели курс доллара может продолжить инерционно тяготеть к росту. В центре внимания сегодня заседание Банка России. Рынок в целом уверен, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16%, однако может чутко реагировать на риторику регулятора и искать намеки на его дальнейшие шаги, что может привести к локальным всплескам волатильности". Целевым по американской валюте на пятницу Локтюхов видит диапазон 92-93,5 руб./$1, а на следующей неделе эксперт склонен ждать смены тенденции с откатом доллара в диапазон 85-90 руб./$1. Аналитик банка рассчитывает на увеличение предложения валюты со стороны экспортеров ввиду возобновления работы в КНР после праздников и приближения налоговых выплат 28 февраля, а также в целом комфортной ситуации на рынке нефти. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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