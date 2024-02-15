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15 февраля 2024 года 17:48
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 16 февраля - "Мои Инвестиции"
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Мы ждем сохранения ключевой ставки на уровне 16,00% и повторения нейтрального сигнала с прошлого заседания. Что важнее, ЦБ обновит свои прогнозы, в том числе по средней ключевой ставке. Мы ожидаем, что обновленный диапазон средней ставки на 2024 год составит 13,5-15,5%. Не исключаем также ужесточения сигнала", - пишут аналитики Елена Ахмедова и Егор Постолит. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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