"Финам" подтверждает рейтинг акций Zimmer Biomet на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Zimmer Biomet Holdings на уровне "покупать" с целевой ценой $158,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,5%, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"После рассмотрения отчетности за четвертый квартал и весь 2023 год мы сохраняем рейтинг "Покупать" по акциям Zimmer Biomet, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Акции Zimmer Biomet за период с нашей первоначальной инвестиционной идеи в конце ноября принесли доходность в размере 7%. Квартальная отчетность и годовые результаты оказались вполне обнадеживающими, перспективы развития роботизированной хирургии не поддаются сомнению, и Zimmer Biomet уверенно смотрит в будущее на фоне тенденции старения населения в странах Запада. Zimmer Biomet значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 30,5% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/S (NTM)".

Zimmer Biomet - американский разработчик и поставщик высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий.

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