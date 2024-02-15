S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4970-5030п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4970-5030 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков, полагает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

На взгляд эксперта, амплитуда колебаний котировок акций расширится в начале торгов в связи с макроэкономическими релизами и в середине - на фоне выступления Уоллера, одного из "ястребов" ФРС. Парамонов предполагает среднюю внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Фьючерсы показывают слабовыраженную динамику, на внешних фондовых площадках наблюдается рост. Аналитик ориентируется на диапазон 4970-5030 пунктов по S&P 500 (от -0,6% до +0,6% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

"С технической точки зрения вчерашний отскок S&P 500 показал, что внутридневной минимум 13 февраля (4920 пунктов) теперь служит важной поддержкой, - констатирует стратег инвесткомпании. - Около этого уровня располагается 20-дневная скользящая средняя и проходит нижняя граница краткосрочного восходящего канала. Тем не менее инициатива остается за "быками", а точка разворота настроений, на наш взгляд, по-прежнему располагается на отметке 4840 пунктов, которая существенно ниже достигнутой бенчмарком планки. В то же время призываем инвесторов проявлять разумную осторожность ввиду наличия дивергенции по индикатору RSI".

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