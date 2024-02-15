"Финам" повысил целевую цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $1151,5 за штуку, сохранив рейтинг "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

Предполагаемый потенциал роста составляет 22,4% от текущих уровней.

"Акции Regeneron Pharmaceuticals за последние 6 месяцев принесли доходность в размере 16%, заметно опередив и рынок, и сектор биотеха, - констатирует эксперт. - Компания может похвастаться амбициозной экспериментальной линейкой и проводит почти полсотни клинических испытаний, из них 12 в рамках заключительной фазы. Кроме того, инвесторов радуют перспективы блокбастера Dupixent, способного стать одним из самых продаваемых лекарств в мире в текущем десятилетии".

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, базирующаяся в штате Нью-Йорк, США. У компании 9 одобренных препаратов.

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