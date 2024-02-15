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15 февраля 2024 года 13:53
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Софтлайна
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Софтлайна", несмотря на позитивность для цены бумаг эмитента опубликованных результатов по МСФО за 2023 год, сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина. Финансовые показатели эмитента выросли намного сильнее, чем ожидалось, констатируют эксперты инвестбанка. В 2023 году валовая прибыль группы "Софтлайн" выросла на 92% (до 23,6 млрд руб.), а скорректированная EBITDA - на 71% (до 4,4 млрд руб.), превысив прогнозы аналитиков SberCIB соответственно на 34% и 25%. По мнению экспертов инвестбанка, более низкие темпы роста EBITDA связаны с расширением штата сотрудников отдела продаж и административного персонала, а также ростом их зарплат. С начала года "Софтлайн" увеличил штат на 68% для обеспечения высоких темпов роста компании в следующие периоды. Компания также опубликовала значение чистой прибыли, однако оно не скорректировано на разовые статьи, а рассчитать скорректированный показатель без полной отчетности невозможно. В связи с этим аналитики пока не принимают во внимание факт снижения чистой прибыли "Софтлайна" в 2023 году на 30%. Эмитент подтвердил свой прогноз на 2024 год, опубликованный в конце декабря, однако с учетом фактических результатов 2023 года эксперты SberCIB полагают, что есть вероятность повышения прогнозов в будущем. "С чем связано расхождение с прогнозами? Полагаем, что расхождение в основном связано с более быстрым ростом сегмента собственных решений компании - в 4К23 валовая прибыль сегмента превысила наш прогноз в три раза. Это может быть связано как с укреплением рыночных позиций существующих бизнесов (Inferit, Cloudmaster и прочие), так и с переносом подписания значительного количества контрактов о поставке ПО. Стоит отметить, что бизнес по разработке и продаже ПО отличается сезонностью: более 50% выручки приходится на четвертый квартал, и часть контрактов на будущие периоды может быть подписана до 31 декабря. Кроме того, приобретенные в 2023 году активы могли дать больший синергетический эффект, чем ожидалось. Не исключено и влияние разовых статей, однако компания пока не представила подробной информации, - указывают Кондратьев и Трошин. - Комфортная долговая нагрузка лучше прогноза эмитента. На конец года коэффициент "чистый долг/EBITDA" "Софтлайна" составил 1,8 - лучше прогноза компании. Это позитивно для компании с учетом количества M&A в 2023 году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОФТЛАЙН-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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