ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 16% на заседании 16 февраля 2024г - SberCIB

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной (на уровне 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 16 февраля 2024 года, считают эксперты SberCIB Investment Research Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов.

"Потребительские цены в России в январе повысились на 0,86% м/м (за декабрь их рост составил 0,73% м/м), что оказалось выше предварительной оценки (рост примерно на 0,7% м/м), основанной на недельных показателях. Потребительская инфляция в годовом выражении в январе почти не изменилась и составила 7,44% (в декабре - 7,42%). Также вышли данные по инфляции с 6 по 12 февраля: за период потребительские цены поднялись на 0,21% против роста на 0,16% неделей ранее; с начала февраля они повысились на 0,32%. Что это значит? По сравнению с 4К23 потребительская инфляция несколько замедлилась, однако все еще остается повышенной. Устойчивой тенденции к ее снижению по-прежнему нет, поскольку цены остаются волатильными, - указывают эксперты инвестбанка в аналитическом материале. - В целом в последние недели макростатистика была неоднозначной. С одной стороны, потребительская инфляция оставалась стабильно высокой. С другой стороны, наблюдалось снижение инфляционных ожиданий домохозяйств (до 11,9% в феврале с 12,7% в январе) и замедление роста розничного кредитования. С учетом этого мы ожидаем, что Банк России будет по-прежнему осторожен и на заседании в пятницу, 16 февраля, оставит ключевую ставку неизменной".

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