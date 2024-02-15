"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Софтлайн

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Софтлайн", сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Поставщик IT-решений представил финансовые результаты по МСФО за 2023 год, где объявил о исторически рекордном обороте. По всем остальным показателям также положительные данные, кроме чистой прибыли (ее значение за год упало с 6,5 млрд руб. до 4,5 млрд. Менеджмент объяснил это падение эффектом высокой базы, годом ранее рост чистой прибыли составил 574%. В этом же году на прибыль оказали влияние рост процентных расходов, размещение облигаций, а также расходы на получение публичного статуса и обмен GDR Noventiq на акции ПАО "Софтлайн" после разделения бизнеса. Компания в четверг проведет "День инвестора", - отмечает эксперт. - В начале декабря эмитент делился своими прогнозами финансовых показателей на 2023 год, поэтому отчет не стал сюрпризом для рынка. Тем не менее показатели компании опередили прогнозы менеджмента (оборот выше прогноза на 5%, валовая прибыль - на 18%, а EBITDA - почти на 26%). Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании на фоне того, что многочисленные M&A (приобретения) несут в себе риски интеграции".

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