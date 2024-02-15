Пара доллар/рубль, скорее всего, останется на уровне 91-92 руб./$1 до конца недели - банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется на уровне 91-92 руб./$1 до конца недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду умеренно ослабился, тем не менее в целом ситуация на валютном рынке остается прежней при относительно низкой торговой активности, - отмечается в комментарии. - В четверг утром курс USD/RUB находится у 91,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс, вероятно, останется вблизи 91-92 руб./$1, а итоги завтрашнего заседания ЦБ РФ вряд ли окажут заметное краткосрочное влияние на рубль".

Аналитики напоминают, что давление на котировки нефти в среду оказали недельные данные от Минэнерго США, свидетельствовавшие о неожиданно сильном росте запасов сырой нефти - максимальными с ноября темпами. С другой стороны, бензиновые запасы за неделю снижались сильнее, чем ожидалось, и темпы этого падения также были максимальными с ноября. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $81,4/барр. В четверг свой месячный прогноз по рынку нефти должно опубликовать МЭА. Если агентство заметно ухудшит свои оценки спроса, котировки могут продолжить движение в сторону $80/барр., полагают стратеги банка.

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