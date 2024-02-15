Индекс Мисбиржи продолжит расти к отметке 3300п - "БКС МИ"

Индекс Мисбиржи в четверг продолжит расти к отметке 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Индекс Мосбиржи в четверг продолжит расти к отметке 3300 пунктов, неизвестен лишь темп, - пишут эксперты. - На утренней сессии внешние факторы поддержку не оказывают: нефть продолжает терять в цене после падения в среду, а рубль опять стоит на месте. Сегодня уже не будет торгов привилегированными акциях "Транснефти", а АДР TCS Group торгуются последний день перед приостановкой из-за редомициляции. Сегодня также выйдет отчетность "Яндекса", но вряд ли привлечет много внимания, поскольку в фокусе вопрос с переездом".

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