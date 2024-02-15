.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 февраля 2024 года 10:32
Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ - ПСБ
Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Данные по инфляции в среду вышли нейтральными - инфляция стабилизировалась, однако о снижении пока говорить преждевременно (на 12 февраля годовой рост цен вернулся к 7,4%), - пишет эксперт. - Более интересны были данные по инфляционным ожиданиям населения, которые в феврале продолжили резкое снижение до 11,9% с 12,7% в январе; синхронно падает и наблюдаемая инфляция. Хотя уровень инфляционных ожиданий для Банка России остается повышенным, вероятность более раннего снижения ставки выросла, что создает определенную интригу в части смягчения риторики ЦБ по итогам пятничного заседания. Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
15 февраля 2024 года 12:58
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной (на уровне 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 16 февраля 2024 года, считают эксперты SberCIB Investment Research Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов. "Потребительские цены в России в январе повысились на... читать дальше
.15 февраля 2024 года 12:32
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Софтлайн", сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Поставщик IT-решений представил финансовые результаты по МСФО за 2023 год, где объявил о исторически рекордном обороте. По всем остальным показателям также... читать дальше
.15 февраля 2024 года 12:11
Цена золота реализует шансы на отскок, уровнем сопротивления вновь стал диапазон $2000-2010 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. Аналитик отмечает, что в настоящее время торги золотом ведутся на уровне $1993 за унцию, цена пытается "отскочить". По его... читать дальше
.15 февраля 2024 года 11:41
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на август 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, сообщается в комментарии. Аналитики ожидают позитивную... читать дальше
.15 февраля 2024 года 10:51
Индекс Мисбиржи в четверг продолжит расти к отметке 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Индекс Мосбиржи в четверг продолжит расти к отметке 3300 пунктов, неизвестен лишь темп, - пишут эксперты. - На утренней сессии внешние факторы поддержку не... читать дальше
.15 февраля 2024 года 10:12
Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в четверг и рост доходностей ОФЗ на несколько базисных пунктов, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Волатильность на валютном рынке в среду вновь была низкой: пара USD/RUB преимущественно оставалась в диапазоне 91,3-91,6 руб./$1 и... читать дальше
.15 февраля 2024 года 09:57
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в четверг в рамках диапазона 3225-3260 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды растерял импульс к росту: индекс Мосбиржи не... читать дальше
.15 февраля 2024 года 09:35
Растущая тенденция по индексу Мосбиржи с вероятным штурмом границ полугодового боковика на уровне 3000-3300 пунктов пока остается приоритетной, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс Мосбиржи в рамках сессии среды обновил максимумы 2024 года, пик дня - под 3268 пунктов, - отмечает... читать дальше
.15 февраля 2024 года 09:12
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты; - ВВП Великобритании в 4-м кв. 2023 года, промышленное производство и торговый баланс страны в декабре (10:00... читать дальше
.14 февраля 2024 года 18:46
Банк России может начать смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) уже в апреле, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания населения в феврале продолжили снижаться: с 12,7 до 11,9% за месяц. Синхронно падает наблюдаемая населением инфляция, - пишет эксперт банка.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.