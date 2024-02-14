.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ может начать смягчение ДКП уже в апреле - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 февраля 2024 года 18:46
ЦБ РФ может начать смягчение ДКП уже в апреле - ПСБ
Банк России может начать смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) уже в апреле, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания населения в феврале продолжили снижаться: с 12,7 до 11,9% за месяц. Синхронно падает наблюдаемая населением инфляция, - пишет эксперт банка. - Инфляционные ожидания - один из ключевых индикаторов для Банка России при принятии решений по ДКП и ключевой ставке. Это второе подряд снижение инфляционных ожиданий с пиков в 14,2%. Интенсивность 2-месячного снижения инфляционных ожиданий - максимальная с апреля 2015 года и близка к значениям конца 2016 года (если не учитывать шок весны 2022 года). Уровень инфляционных ожиданий для Банка России остаётся повышенным, но вероятность более раннего смягчения ключевой ставки явно выросла. В пятницу мы не ждём определённых решений от регулятора и считаем, что ключевая ставка останется без изменений. Но если продолжится тренд на стабилизацию инфляции и снижение инфляционных ожиданий, то не исключено, что ЦБ начнёт смягчать денежно-кредитную политику уже в апреле". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
15 февраля 2024 года 12:58
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной (на уровне 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 16 февраля 2024 года, считают эксперты SberCIB Investment Research Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов. "Потребительские цены в России в январе повысились на... читать дальше
.15 февраля 2024 года 12:32
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Софтлайн", сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Поставщик IT-решений представил финансовые результаты по МСФО за 2023 год, где объявил о исторически рекордном обороте. По всем остальным показателям также... читать дальше
.15 февраля 2024 года 12:11
Цена золота реализует шансы на отскок, уровнем сопротивления вновь стал диапазон $2000-2010 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. Аналитик отмечает, что в настоящее время торги золотом ведутся на уровне $1993 за унцию, цена пытается "отскочить". По его... читать дальше
.15 февраля 2024 года 11:41
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на август 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, сообщается в комментарии. Аналитики ожидают позитивную... читать дальше
.15 февраля 2024 года 10:51
Индекс Мисбиржи в четверг продолжит расти к отметке 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Индекс Мосбиржи в четверг продолжит расти к отметке 3300 пунктов, неизвестен лишь темп, - пишут эксперты. - На утренней сессии внешние факторы поддержку не... читать дальше
.15 февраля 2024 года 10:32
Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Данные по инфляции в среду вышли нейтральными - инфляция стабилизировалась, однако о снижении пока говорить преждевременно (на 12... читать дальше
.15 февраля 2024 года 10:12
Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в четверг и рост доходностей ОФЗ на несколько базисных пунктов, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Волатильность на валютном рынке в среду вновь была низкой: пара USD/RUB преимущественно оставалась в диапазоне 91,3-91,6 руб./$1 и... читать дальше
.15 февраля 2024 года 09:57
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в четверг в рамках диапазона 3225-3260 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды растерял импульс к росту: индекс Мосбиржи не... читать дальше
.15 февраля 2024 года 09:35
Растущая тенденция по индексу Мосбиржи с вероятным штурмом границ полугодового боковика на уровне 3000-3300 пунктов пока остается приоритетной, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс Мосбиржи в рамках сессии среды обновил максимумы 2024 года, пик дня - под 3268 пунктов, - отмечает... читать дальше
.15 февраля 2024 года 09:12
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты; - ВВП Великобритании в 4-м кв. 2023 года, промышленное производство и торговый баланс страны в декабре (10:00... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.