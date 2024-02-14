Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Coca-Cola на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Coca-Cola Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $70 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Coca-Cola опубликовала результаты за 4К23: и выручка, и скорректированная прибыль на акцию, составив $10,85 млрд и $0,49 соответственно, оказались выше консенсус-оценок опрошенных FactSet аналитиков ($10,6 млрд и $0,47). В 4К23 выручка увеличилась на 7% г/г, при этом органический рост, исключая влияние колебаний валютных курсов и сделок слияний и поглощений, составил 12% г/г. Результаты в целом оказались лучше и наших оценок, и ожиданий инвесторов. Мы считаем акции Coca-Cola привлекательными в долгосрочной перспективе", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

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