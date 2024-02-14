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14 февраля 2024 года 16:26
Сбербанк сохраняет статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона - "Велес Капитал"
Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Обыкновенные и привилегированные акции банка достигли максимумов с января 2022 года, - констатирует эксперт. - За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 рублей на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми. Так, на данный момент известно, что Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты до 1,492 трлн руб., при этом чистая прибыль за 2022 год без учета событий после отчетной даты составила 300,2 млрд руб.". С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка в среду поднялись к среднесрочному сопротивлению 290,50 руб., стабилизация выше которого поставит следующей целью движения отметку 301 руб., а далее - 310 руб., 320,50 руб. и 326 руб., отмечает Кожухова. По оценке аналитика, сигналы дневного и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают развития восходящего движения бумаг, указывая разве что на образовавшуюся перекупленность. "Среднесрочный тренд по Сбербанку, однако, остается бычьим при положении выше 273,60 руб., а краткосрочный - выше 279 руб. Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона", - указывает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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