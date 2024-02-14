S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4920-4985п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4920-4985 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Можно сказать, что рынок долгое время искал повод для коррекции и наконец его нашел во вторник, - отмечает аналитик. - Рискованные акции попали под распродажу. Ориентируемся в среду на движение S&P 500 в диапазоне 4920-4985 пунктов (от -0,7% до +0,7% от уровня вчерашнего закрытия). На текущую сессию баланс рисков выглядит нейтральным, волатильность будет средней".

Эксперт напоминает, что в среду будут опубликованы еженедельные данные рынка ипотеки, а также статистика запасов нефти и нефтепродуктов. Под давлением, на взгляд Ващенко, окажутся акции финансового сектора, поскольку более высокие ставки оказывают негативное влияние на ряд финансовых институтов, в особенности на ипотечные банки. Лучше рынка могут торговаться акции добывающих компаний, поскольку коррекция не затронула сырьевой сектор.

"С точки зрения RSI дивергенция по индексу S&P 500 стала резко выделяться как потенциальный сигнал к продажам, поэтому рекомендуем проявлять разумную осторожность при инвестировании в рынок на текущих уровнях, - указывает Ващенко. - Тем не менее инициатива остается за "быками", а точка разворота настроений, на наш взгляд, по-прежнему располагается на отметке 4840 пунктов, которая существенно ниже достигнутой бенчмарком планки".

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