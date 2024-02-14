Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen до $270

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $270, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Biogen отчиталась за IV квартал 2023 года хуже консенсуса, - пишет эксперт. - Скорректированная прибыль на одну акцию составила $2,95, что оказалось ниже ожиданий на 7%. Компания продемонстрировала достаточно слабые результаты по выручке, подтверждающие необходимость обновления портфеля препаратов. Все еще оставаясь лидером в сегменте средств для лечения рассеянного склероза, Biogen намерена активно развивать направления нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний. Гайденс на 2024 год пока не подтверждает тезис менеджмента о стремлении возобновить рост бизнеса Biogen".

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