"Финам" снизил рейтинг акций McDonald''s до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "покупать" до "держать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней.

"При оценке стоимости акций мы использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликатору P/E относительно аналогов и анализ стоимости акций по прогнозной дивидендной доходности. Оба подхода имели одинаковый вес в итоговой оценке - по 50%", - указывает аналитик Игнат Иванов.

"5 февраля компания опубликовала финансовую отчетность за 4К и весь 2023 год. Результаты оказались противоречивыми. Консолидированная выручка за квартал выросла на 8%, до $6,41 млрд, что оказалось ниже консенсус-прогноза на уровне $6,45 млрд. Чистая прибыль в 4К выросла на 7%, до $2,04 млрд, или $2,80 на акцию, по сравнению с $1,9 млрд (или $2,59 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,95, рынок ожидал EPS на уровне $ 2,82. Инвесторы оценили результаты негативно, котировки компании обрушились на 4%, примерно до $283. Впрочем, за неделю бумаги частично отыграли падение, увеличившись в цене на 2%", - отмечает эксперт "Финама".

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