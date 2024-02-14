ПСБ сохраняет осторожную оценку бумаг Ozon в краткосрочной перспективе

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг Ozon в краткосрочной перспективе, при условии начала процесса смены юрисдикции целевая цена на горизонте года составляет 3674 рубля за штуку, сообщается в материале главного аналитика Екатерины Хейфец.

"Операционные показатели эмитента за 2023 год оцениваем положительно. Ozon - крупнейший публичный представитель рынка e-commerce и бенефициар бума развития маркетплейсов в России. Ранее по итогам 9М компания представила сдержанные финансовые результаты: чистый убыток 22 млрд руб., EBITDA - минус 3,9 млрд руб. на фоне роста затрат на маркетинг и логистическую инфраструктуру. В среду в пресс-релизе эмитент заявил о положительной скорректированной EBITDA за двенадцать месяцев. Ожидаем, что итоговые финансовые результаты будут умеренными, - пишет эксперт. - Бумаги компании в течение двух последних дней активно росли в цене ожидании сильных результатов. В связи с этим в ближайшее время ожидаем коррекцию за счет фиксации прибыли. В краткосрочной перспективе сохраняем осторожный взгляд на компанию. Считаем, что Ozon будет смотреться идейно после редомициляции. При условии начала процесса смены юрисдикции наша целевая цена акции на горизонте года составляет 3674 рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.