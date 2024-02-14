"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 2480 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 2480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 2038 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Привилегированные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с рентабельностью собственного капитала выше 25% является хорошим фактором роста", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2038 руб. риск на портфель составит 0,51%", - указывают в "Финаме".

"Башнефть" - российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ключевые направления бизнеса - разведка и добыча нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, а также геологоразведка в Ираке и Мьянме.

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