Рубль торгуется вблизи фундаментально обоснованных уровней - Райффайзенбанк

Рубль торгуется вблизи фундаментально обоснованных уровней, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Существенные колебания экспорта и импорта наблюдались в 2022-2023 годах, - отмечают аналитики банка. - На фоне меняющейся динамики фундаментальных факторов, с учетом введения ограничений на движение капитала и на фоне низкой ликвидности рынка волатильность курса рубля была повышенной. С конца 2023 года динамика компонент торгового баланса стабилизировалась, определяя текущий уровень курса. Действие Указа об обязательной продаже валютной выручки поддерживает ликвидность, за счет более регулярных продаж валюты экспортерами. При отсутствии дополнительных внешних шоков, которые могли бы повлиять на экспорт, и с ожидаемым нами плавным сокращением импорта, 2024 год может сложиться менее волатильным для рубля. В нашем прогнозе баланс фундаментальных факторов сможет удержать его вблизи текущих уровней".

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