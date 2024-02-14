Ближайший уровень поддержки цены золота - $1980/унц. - "Финам"

Ближайший уровень поддержки котировок золота находится у отметки $1980 за тройскую унцию, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Цена на золото впервые в текущем году опустилась ниже $2000 за унцию, - констатирует эксперт. - Рынок находится в контанго. Столь сильное снижение было связано, конечно, с публикацией данных по индексу потребительских цен в США. Напомним, что CPI вырос на 3,1% в годовом выражении. Базовый CPI подрос на 3,9%. Индекс доллара в моменте "прогулялся" на 0,73% наверх, ну а цена на нефть, соответственно, оправилась вниз. Технически никакой "трагедии" для быков пока не произошло - регрессионный канал всё также направлен наверх, как и 200-ая скользящая средняя, а значит тренд всё ещё продолжает оставаться бычьим. Вместе с тем, ситуация, конечно, не из самых приятных, и технических сигналов к возврату цены пока нет. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $1980/унц.".

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