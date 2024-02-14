.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку бумаг Ozon с целью 3490 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 февраля 2024 года 11:58
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку бумаг Ozon с целью 3490 руб
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку бумаг Ozon с целевой ценой 3490 руб. за штуку по результатам анализа предварительных показателей компании за 2023 год, сообщается в комментарии. Ozon представил предварительные и неаудированные показатели за 2023 год. Компания сообщила о положительном показателе скорректированной EBITDA, отмечается в комментарии. Топ-менеджмент отметил, что модель бизнеса "остается финансово устойчивой", что позволит продолжить развитие в 2024 году. "Ключевое влияние на динамику EBITDA оказывают расходы на фулфилмент (это все операции от заказа до получения), а также расходы в расчете на один заказ (CPO), - пишет аналитик Ляйсян Хусяинова. - Тренд на снижение CPO-расходов, который мы наблюдали вплоть до 3-го квартала прошлого года был прерван. Уже в 4-м квартале мы наблюдали небольшой рост этих расходов. Значение скорректированной EBITDA было положительным после 9 месяцев и по итогам года его удалось сохранить. Значение 4 квартала, по нашим оценкам, могло быть также в небольшом плюсе. Более релевантная метрика для оценки эффективности бизнеса Ozon - это денежный поток от операционной деятельности, он по итогам года также в плюсе. Мы ожидаем раскрытия полных финансовых результатов за 2023 год и пока сохраняем нашу идею на покупку бумаг Ozon". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
14 февраля 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TFI International с целью $153 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,63%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликовала отчетность 8... читать дальше
.14 февраля 2024 года 14:04
"Финам" понизил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "покупать" до "держать", сообщается в материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней. "При оценке стоимости... читать дальше
.14 февраля 2024 года 13:42
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг Ozon в краткосрочной перспективе, при условии начала процесса смены юрисдикции целевая цена на горизонте года составляет 3674 рубля за штуку, сообщается в материале главного аналитика Екатерины Хейфец. "Операционные показатели... читать дальше
.14 февраля 2024 года 13:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 2480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 2038 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.14 февраля 2024 года 13:01
Рубль торгуется вблизи фундаментально обоснованных уровней, считают аналитики Райффайзенбанка. "Существенные колебания экспорта и импорта наблюдались в 2022-2023 годах, - отмечают аналитики банка. - На фоне меняющейся динамики фундаментальных факторов, с учетом введения ограничений на движение... читать дальше
.14 февраля 2024 года 12:42
Ближайший уровень поддержки котировок золота находится у отметки $1980 за тройскую унцию, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Цена на золото впервые в текущем году опустилась ниже $2000 за унцию, - констатирует эксперт. - Рынок находится в контанго. Столь сильное снижение было связано,... читать дальше
.14 февраля 2024 года 12:23
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг расписок Ozon на уровне "держать" на фоне опубликованных предварительных результатов компании за 2023г, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Компания Ozon опубликовала предварительные финансовые и операционные результаты за 2023... читать дальше
.14 февраля 2024 года 11:31
Возможно временное ослабление рубля до 92 руб./$1 на фоне глобального укрепления доллара, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник вновь не показал ярко выраженную динамику, - отмечают эксперты. - Активность на рынке остается низкой как в связи с праздниками в Китае, так и в... читать дальше
.14 февраля 2024 года 11:09
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют прогноз средней цены Brent в 2024 году на уровне не $80 за баррель, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Цены на нефть в 2024 году будут зависеть от баланса растущего спроса и предложения от стран, не входящих в ОПЕК+, и оценки экспертов сильно... читать дальше
.14 февраля 2024 года 10:51
Инвесторам стоит присмотреться к акциям "Ростелекома" на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Бумаги компании во вторник выросли на 6,3% (обыкновенные) и 3,2% ("префы"), отыгрывая позитивные корпновости, - пишут аналитики банка. - Причем обыкновенные акции довольно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.