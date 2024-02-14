Возможно временное ослабление рубля до 92 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Возможно временное ослабление рубля до 92 руб./$1 на фоне глобального укрепления доллара, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник вновь не показал ярко выраженную динамику, - отмечают эксперты. - Активность на рынке остается низкой как в связи с праздниками в Китае, так и в преддверии заседания ЦБ РФ. Сегодня курс USD/RUB находится у 91,3 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом на фоне глобального укрепления доллара курс USD/RUB может на время уйти в сторону 92 руб./$1".

Нефтяные цены во вторник смогли вырасти даже на фоне укрепившегося после выхода ценовой статистики в США доллара. По мнению аналитиков, геополитические новости продолжают оказывать поддержку котировкам, а ОПЕК вчера в своем месячном отчете оставила без изменений свои прошлые прогнозы о значимом росте спроса на нефть. В среду фьючерсы Brent торгуются у $82,8/барр. На дальнейшую динамику котировок, на взгляд стратегов банка, повлияют недельные данные по запасам от Минэнерго США. Если они, как и ночные оценки от API, укажут на неожиданно сильный рост запасов, цены на нефть могут снижаться в сторону $81/барр.

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