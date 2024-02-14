Рубль, возможно, подешевеет до 91,5 руб./$1 в среду - SberCIB

Рубль, возможно, подешевеет до 91,5 руб./$1 по итогам торговой сессии среды, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Пара USD/RUBво вторник преимущественно торговалась в диапазоне 91,1-91,3 руб./$1, торговые обороты на Мосбирже оставались невысокими, - констатируют эксперты. - Вероятно, активность на валютном рынке будет низкой и в среду, однако небольшое давление на рубль может оказать укрепление доллара к прочим мировым валютам после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. В результате рубль может подешеветь до 91,5 руб./$1".

Баррель Brent подорожал на $0,77 до $82,77. По мнению аналитиков, поддержку котировкам оказали прогноз ОПЕК о продолжении роста мирового спроса на нефть и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Эксперты инвестбанка ожидают, что в среду Brent закрепится в интервале $82-83 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД во вторник поднялись на 2-5 б. п., что является типичной динамикой в дни перед объявлением аукционов. Сегодня, как и в прошлые две недели, Минфин проведет один аукцион по короткому выпуску с фиксированным купоном и один - по длинному. Скорее всего, результаты вновь будут хорошими, что поможет стабилизировать вторичный рынок", - прогнозируют в SberCIB.

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