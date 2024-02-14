Факторы поддержки рубля не утратят силы как минимум до середины весны - БКС Экспресс

Факторы поддержки рубля не утратят силы как минимум до середины весны, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Связи на мировых рынках капитала нарушены еще с 2022 года, поэтому фактор глобального доллара снижает свое влияние на рубль, но корреляция все же есть через кросс-курсы и динамику иных валют на Мосбирже, - пишет аналитик. - Поддержку рублю оказывает рост нефти Brent, с минимумов февраля уже более +8%. Конечно, динамика commodities рваная и неустойчивая, а волатильность сырьевых цен высокая, но локальный тренд вверх по Brent актуален, и вскоре могут быть максимумы выше $84. По цепочке поднимется и стоимость российской смеси".

Однако, на взгляд Зельцера, есть два основных фактора, препятствующих девальвации рубля: жесткая ДКП ЦБ гасит спрос на валюту за счет удорожания кредитных ресурсов и смещения интереса к рублевым активам, также действуют нормативы репатриации выручки экспортеров. Данные факторы, по мнению эксперта, будут работать за рубль еще долго, как минимум до середины весны.

"Локальное ослабление рубля на 5% от полугодовых максимумов, которые были еще месяц назад под 87,4 за доллар, вряд ли сильно скрасит издержки игроков на понижение в нацвалюте, - уверен аналитик БКС Экспресс. - Да, волатильность валют в последние недели расширилась, но курс относительно стабилен, и это надо признать. В пятницу состоится заседание ЦБ - изменений ставки не ждем. Более того, 16%, возможно, было пиком стоимости фондирования. Инфляция затухает, ожидания роста цен замедляются, фактор девальвации уже не стоит так остро. Тем не менее, жесткая ДКП наверняка сохранится до конца I полугодия, а это актуальная поддержка нацвалюте".

Технически закрепление USD/RUB выше 91 руб./$1 повышает вероятность временного заброса доллара к важному сопротивлению 92,5руб./$1, но вскоре так же быстро может пойти восстановление нацвалюты, считает Зельцер.

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