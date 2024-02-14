"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в "префах" Транснефти против банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях "Транснефти" против "шорта" в акциях банка "Санкт-Петербург", открытую 17 января 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Результат за месяц пока составил -0,7%, или -1,6% с учетом стоимости фондирования, - указывают эксперты. - Однако ждем, что "префы" Транснефти вырастут на фоне укрепления рубля и приближения сплита акций, а динамика бумаг банка "Санкт-Петербург" останется сдержанной после необоснованно сильного роста в январе. Теперь взгляд на БСП на 12 месяцев у нас негативный".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.