"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "ММК" с целевой ценой 75 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Несмотря на сокращение годового свободного денежного потока "ММК", компания способна вернуться к практике выплаты дивидендов, - отмечает аналитик Виталий Манжос. - Вероятно, акции "ММК" сумеют вернуть себе статус дивидендных бумаг в течение 2-4 ближайших кварталов. За весь 2023 год дивиденды, по нашим прогнозам, могут составить 4,4 руб. или около 8% от текущей курсовой цены".

Эксперт указывает на главные катализаторы роста акций "ММК":

- адаптация отечественного металлургического сектора к ужесточению режима внешних санкций;

- сохранение внутреннего спроса на продукцию сектора черной металлургии в условиях роста ВВП РФ;

- достаточно слабый, но относительно стабильный курс рубля;

- ожидаемое возобновление дивидендных выплат компанией "ММК" и другими представителями сталелитейного сектора.

Бумаги "ММК" по торговым оборотам и своей популярности приближаются к первой десятке наиболее ликвидных и популярных российских акций, подчеркивается в комментарии.

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